​Gran Bretagna, morta donna avvelenata da agente nervino

Condividi

La donna avvelenata con un agente nervino, il Novichok, nel sud dell'Inghilterra, è morta in un ospedale a Salisbury.Lo ha reso noto la polizia britannica. La donna si chiamava Dawn Sturgess, di 44 anni.Le forze dell'ordine indagano per scoprire come lei e un 45enne siano stati contaminati ad Amesbury, nel Wilstshire, dal Novichok, lo stesso utilizzato contro l'ex spia russa Sergei Skripal e sua figlia, quattro mesi fa.