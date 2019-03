Non ci sarebbero feriti Grande spavento a Roma: cede gradino della scala mobile della stazione metro Barberini La stazione è momentanemanete chiusa - informano da Atac - Si consiglia di recarsi alla vicina fermata Spagna. Quella di Repubblica è chiusa da ottobre, quando anche lì, crollò una porzione della scala mobile ferendo alcuni tifosi russi

Condividi

Paura a Roma questa mattina alla stazione Barberini della metropolitana quando ad un cero punto - secondo le testimonianze di alcuni passeggeri - dopo aver sentito un forte boato, l'ultimo gradino della scala mobile si è letteralmente accartocciato. "Alcune persone sono cadute a terra per evitare che il gradino tranciasse le gambe" ha raccontato il giornalista Fabio Carnevali, che si trovava sul posto.L'Atac in una nota informa che la stazione è momentanemente chiusa per un guasto e che "i treni transitano senza fermare per intervento tecnico". Le modalità dell'incidente ricordano quello avvenuto lo scorso ottobre - sempre a Roma - alla stazione Repubblica della metro A. In quell'occasione protagonisti della disaventura un gruppo di tifosi russi. Alcuni rimasero leggermente feriti.Da mesi la stazione di Barberini è oggetto di lavori di manutenzione alle sei scale mobili disponibili. Stamattina, per chi doveva uscire dalla stazione, era disponibile un'unica scala mobile. Al momento è in corso un intervento per riparare l'impianto.