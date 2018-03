Dopo il voto LeU, Grasso: disponibili a governo di scopo con M5s, con Renzi e Berlusconi Poi precisa: "Voglio essere chiaro: Liberi e Uguali non è disponibile a nessun governo di larghe intese"

Condividi

Voglio essere chiaro: @liberi_uguali non è disponibile a nessun Governo di larghe intese. Se non ci sarà una maggioranza coesa, l’unico scopo possibile per un Governo è cambiare la legge elettorale e tornare rapidamente al voto. — Pietro Grasso (@PietroGrasso) 28 febbraio 2018

Un governo di scopo Leu lo farebbe con M5S "solo per fare la legge elettorale". Lo ha detto Pietro Grasso, leader di LeU, ospite di "Porta a Porta" su Rai 1. Alla domanda se questo comporta anche la possibilità di farlo con Berlusconi e Renzi, Grasso ha replicato: "Siamo una forza di sinistra responsabile e di governo, e se il Presidente Mattarella ci chiede questa cosa, siamo assolutamente disponibili".In seguito Pietro Grasso ha precisato su twitter: "Voglio essere chiaro: Liberi e uguali non è disponibile a nessun governo di larghe intese. Se non ci sarà una maggioranza coesa, l'unico scopo possibile per un Governo è cambiare la legge elettorale e tornare rapidamente al voto".Dialogare con Renzi? "Non è un problema di persone, ma di politiche, di leggi come jobs act e buona scuola, che hanno deluso molti elettori che in noi, invece, possono trovare in noi la casa di una nuova sinistra da costruire mattoncino dopo mattoncino", ha detto Grasso nel corso della registrazione di Porta a Porta.Il Movimento 5Stelle "vuole fare un governo prima di andare alle elezioni? Mi sembra un atto di propaganda". Così il leader di Liberi e Uguali. Quello del Movimento 5 Stelle "mi sembra un atteggiamento cangiante", ha detto Grasso. I 5 Stelle, spiega Grasso, "su alcuni temi sono incompatibili con i valori, le idee e i principi di sinistra, come Europa, immigrazione e diritti civili. Quindi sono incompatibili con Liberi e Uguali, perché noi siamo la sinistra". Secondo il presidente del Senato, infatti "sembrano più vicini a destra che a sinistra".