Sardegna Graziano Mesina scarcerato per decorrenza termini Cade misura cautelare per mancato deposito motivazione sentenza

Graziano Mesina, l'ex primula rossa del banditismo sardo in carcere a Nuoro per traffico internazionale di droga, è stato scarcerato per decorrenza dei termini: le motivazioni della sentenza d'appello, infatti, non sono ancora state depositate, facendo dunque decadere la misura cautelare.Arrestato 6 anni fa perché ritenuto a capo dell'organizzazione, Mesina era stato poi condannato a 30 anni nel processo d'appello svoltosi a Cagliari nel 2018. Con l'arresto nel 2016 gli era stata revocata la grazia."Finalmente respiro l'aria del mio paese. Sono felicissimo, non me lo aspettavo". Sono le prime parole di Mesina rilasciate all'Ansa al suo arrivo a Orgosolo (Nuoro) con l'avvocata Beatrice Goddi, subito dopo la scarcerazione dal carcere di Nuoro dopo sei anni per decorrenza dei termini."E' tutto cambiato in sei anni. Stavo andando alla vecchia caserma, anche quella è nuova", ha detto con un sorriso Mesina prima di entrare nella nuova sede che ospita la stazione dei carabinieri di Orgosolo (Nuoro), inaugurata a fine maggio. Dopo aver lasciato il carcere nuorese di Badu 'e Carros, Mesina è arrivato nel suo paese natio alle 17.30, accompagnato da una delle sue due legali. Per l'ex primula rossa del banditismo sardo, condannato a 30 anni in appello per traffico di droga ma in attesa della sentenza definitiva della Cassazione, è stato disposto l'obbligo di firma giornaliero e non potrà uscire dalla propria abitazione dalle 22 alle 6.