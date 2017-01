Domani il voto online Nel blog di Grillo il codice per gli eletti coinvolti in vicende giudiziarie M5S, codice etico: non automatico 'cartellino rosso' indagati

"La ricezione, da parte del portavoce, di 'informazioni di garanzia' o di un 'avviso di conclusione delle indagini' non comporta alcuna automatica valutazione di gravità dei comportamenti potenzialmente tenuti dal portavoce stesso, sempre salvo quanto previsto al punto 5".È uno dei passaggi del 'Codice di comportamento del MoVimento 5 Stelle in caso di coinvolgimento in vicende giudiziarie', pubblicato integralmente sul blog di Beppe Grillo in vista del voto online di domani."È sempre rimessa alla discrezionalità del Garante e del Collegio dei Probiviri o del Comitato d'appello (e non comporta alcuna automatica presunzione in tal senso) la valutazione della gravità di fatti che configurano i c.d. reati d'opinione ipotesi di reato concernenti l'espressione del proprio pensiero e delle proprie opinioni, ovvero di fatti commessi pubblicamente per motivi di particolare valore politico, morale o sociale", si legge ancora.