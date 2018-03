Antivirus ​Grossi guai per Kaspersky: un ex dipendente infedele scarica in rete i codici segreti

Secondo alcuni media russi, un ex dipendente infedele dei laboratori Kaspersky avrebbe scaricato in rete i codici segreti del celebre antivirus informatico. Ciò permetterebbe a chiunque di assemblare il software a costo zero, ma consentirebbe anche agli hacker di aggirare la protezione del Kaspersky installato su computer e altri device.Il diretto interessato ha ammesso soltanto parzialmente la diffusione non autorizzata del software. Secondo l’ufficio stampa dei laboratori Kaspersky, la fuga di notizie ci sarebbe stata, ma non si tratterebbe di antivirus, bensì di alcuni programmi ancora in stato di elaborazione e non completati. Inoltre, la diffusione in rete dei codici sarebbe stata bloccata e il prodotto illecitamente immesso in diffusione pubblica sarebbe stato recuperato. L’ufficio stampa di Kaspersky ha precisato che la fuga è stata scoperta un giorno dopo, non ci sarebbe alcun rischio per i possessori dell’antivirus Kaspersky, il colpevole sarebbe stato individuato ed è stata sporta denuncia a suo carico.Alcuni media russi, però, affermano che il tutto sarebbe avvenuto lo scorso ottobre, mentre nei laboratori Kaspersky se ne sarebbero accorti soltanto alla fine dello scorso gennaio. Non proprio una situazione rassicurante.