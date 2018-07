Un team di 18 sommozzatori esperti impegnato nel recupero Thailandia, riprese le operazioni di recupero: uscito il quinto ragazzo Gli altri otto ragazzi e l'allenatore ancora all'interno della grotta Tham Luang. Sulla zona torna una pioggia insistente. Il recupero cominciato alle 11 della mattina ora locale (le sei in Italia)

Condividi

Il primo dei ragazzi dell'operazione di soccorso ripresa oggi in Thailandia, è uscito dalla grotta Tham Luang. Lo scrive la Cnn e diversi media citando un testimone oculare tra i soccorritori. Si tratta del quinto dei giovani calciatori, considerando anche i 4 di ieri, in salvo mentre altri del gruppo che erano rimasti ancora nella grotta sarebbero sulla via d'uscita.

E' entrata nel secondo giorno l'operazione di salvataggio di 8 dei 12 ragazzi rimasti intrappolati insieme con il loro allenatore nella grotta thailandese di Tham Luang, dopo che ieri quattro erano stati tirati fuori. I subacquei - riferisce su twitter Davide Sutton, corrispondente di Network Ten Australia - sono entrati nella grotta, diretti verso gli otto ragazzi rimasti e il loro allenatore". Questa seconda fase, ha aggiunto Sutton, prevede il recupero di altri quattro ragazzi, cosi come accaduto ieri. Nell'area, sorvolata adesso da un elicottero, e' giunta un'ambulanza.







"Speriamo di avere buone notizie tra poche ore". Lo ha detto Narongsak Osatanakorn, responsabile

dei soccorsi alla grotta Tham Luang, confermando che il recupero degli otto ragazzi ancora intrappolati con il loro allenatore è cominciato alle 11 della mattina ora locale (le sei in Italia).







Secondo il corrispondente del Guardian il primo gruppo di ragazzi dovrebbe uscire tra le 19.30 20.30 locali (14.30 15.30 in Italia). Allo stesso tempo, il responsabile dei soccorsi, Narongsak Osatanakorn, ha detto in conferenza stampa che la missione per il recupero degli otto ragazzi intrappolati nella grotta con il loro allenatore prevista per le 21:00 di questa sera (le 16:00 in Italia)





Alle operazioni di recupero degli otto ragazzi ancora intrappolati nella grotta Tham Luang assieme

al loro allenatore parteciperanno oggi gli stessi sub che hanno estratto ieri quattro dei loro compagni. Lo ha detto il ministro dell'Interno Anupong Paochina, mentre i responsabili dei soccorsi non hanno ancora dato notizie sull'attesa ripresa delle operazioni.

La scelta di confermare gli stessi sub, ha aggiunto Anupong, è stata presa per non disperdere la conoscenza dettagliata del percorso accumulata ieri.















I quattro ragazzi thailandesi che sono riusciti a uscire ieri dalla grotta Tham Luang sono in buone condizioni di salute. Lo ha dichiarato questa mattina il ministro dell'Interno, Anupong Paochinda, mentre all'esterno della grotta non è ancora stata annunciata la ripresa delle operazioni per riportare in superficie gli altri otto giovani calciatori e il loro allenatore. Oggi hanno mangiato e hanno chiesto del "riso con il basilico". Non entreranno in contatto con i genitori finche' vi saranno rischi di infezione. I ragazzi sono tenuti in isolamento. Saranno i medici a decidere quando i genitori potranno vederli, ma "a distanza o attraverso un vetro"









I ragazzi saranno tenuti in isolamento anche tra di loro e senza vedere le famiglie per le prime 24 ore, come precauzione per evitare infezioni. Lo riportano le tv thailandesi. Un intero piano dell'ospedale Prachanukroh di Chiang Rai è stato riservato per il gruppo. L'area è stata interdetta ai media.