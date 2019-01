Venezuela, laeder opposizione Guaidò inviata il popolo a scendere in piazza

Il leader dell'opposizione venezuelana, Juan Guaidò, ha fatto appello alla popolazione di scendere in piazza mercoledì e sabato prossimi per contro il presidente Nicolas Maduro. In un video pubblicato su Twitter, il capo dell'Assemblea nazionale controllata dall'opposizione ha spiegato che la prima manifestazione nazionale, che si terra' mercoledì da mezzogiorno alle 14 (dalle 17 alle 19 in Italia), sarà per chiedere l'appoggio delle forze armate alle proteste pacifiche. Il secondo appuntamento, sabato, prevede una grande marcia nazionale a sostegno dell'ultimatum dell'Ue per nuove elezioni.Ieri in un messaggio in diretta televisiva il leader dell'opposizioneha chiamato la popolazione a due nuove mobilitazioni durante la settimana entrante. La prima manifestazione è stata convocata per mercoledì a mezzogiorno: Guaidò ha chiesto ai suoi sostenitori di uscire da case e uffici per una manifestazione pacifica di due ore. Per il sabato successivo ha annunciato invece dimostrazioni di massa "in ogni angolo del Venezuela" e ovunque nel mondo.