Il capo di Guantanamo: la prigione rimarrà aperta almeno per altri 25 anni

Resterà aperta "almeno per altri 25 anni" la prigione Usa di Guantanamo, a Cuba, che il presidente Barack Obama nel 2009 aveva promesso di chiudere. Lo ha detto John Ring, responsabile della struttura dove vengono detenuti terroristi e dove si trovano gli accusati per l'attentato alle Torri Gemelle.Lo scorso gennaio, il presidente Donald Trump, con un ordine esecutivo ha annullato la promessa di Obama. Ring, durante la visita periodica organizzata per i giornalisti dall'esercito Usa ha detto di aver ricevuto l'ordine del Pentagono sul fatto che Guantanamo deve restare aperta. Lo scorso dicembre un esperto dell'Onu, Nils Melzer, ha detto che le torture a Guantanamo sono continuate, almeno nei confronti di un detenuto, Ammar al-Baluchi, sospettato per gli attentati dell'11 settembre.