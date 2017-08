L'inglese eguaglia le pole di Schumacher F.1, nel Gp del Belgio a Spa pole di Hamilton davanti a Vettel Qualifiche da record per Lewis Hamilton che polverizza i tempi della pista, ma soprattutto eguaglia le pole di Schumacher in carriera raggiungendo quota 68. L'inglese commosso dopo aver ricevuto i complimenti dalla moglie di Schumi, Corinna. Dietro a Lewis partirà la Ferrari di Vettel, poi la Mercedes di Bottas e l'altra Ferrari di Raikkonen



Nel Gp del Belgio sarà la Mercedes di Hamilton in pole davanti a Vettel. L'inglese eguaglia le 68 pole di Schumi. Nella prima qualifica fuori le due Williams di Massa e Stroll e le Sauber di Ericsson e Wehrlein. In vetta subito duello tra Hamilton e Vettel. Nella Q2 fuori le due McLaren di Alonso e Vandoorne e le due Haas. Si arriva alla fase decisiva con il consueto duello Mercedes-Ferrari e le Red Bull a tentare di inserirsi. Hamilton inanella giri record, Vettel combatte e riesce a limitare i danni ponendosi tra Lewis e Bottas. La Ferrari di Raikkonen è quarta, seguono le due Red Bull. Lewis Hamilton si commuove in pista quando Ross Brawn gli porta i complimenti di Corinna Schumacher per aver eguagliato il primato detenuto dal marito "."Non volevo pensare molto in questi giorni al record di pole, per non sentire pressioni in più. E' un posto insolito per me essere al pari di Schumacher. Ricordo il mio primo Gran Premio qui, quando vedevo passare Michael e pensavo che era un mito. Ora mi trovo qua con le sue stesse pole:incredibile".Per le Ferrari sarà una gara dura, ma essere in prima e seconda fila dà qualche speranza in più di poter competere in gara. Hamilton non è tropppo sereno: "All'improvviso, dopo un buon weekend, c'è stato un mezzo pasticcio, con tante vibrazioni sulla mia auto. Non conosco bene i tempi sul giro ma non sono felice. Siamo andati bene per tutto il weekend, tranne oggi".