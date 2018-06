Manhattan Weinstein si dichiara innocente e respinge le accuse di stupro Lo scandalo sarà raccontato al cinema da Brian De Palma: "Conosco moltissime persone coinvolte"

Harvey Weinstein si dichiara innocente rispetto alle accuse di stupro e abusi sessuali. L'ex produttore cinematografico hollywoodiano, che la scorsa settimana si è consegnato alla polizia di New York, è apparso oggi di fronte a una Corte di Manhattan. Nella passata occasione Weinstein non era intervenuto direttamente ma, tramite il suo avvocato, aveva respinto con forza le accuse sostenendo di non aver mai avuto rapporti sessuali non consenzienti.



La cauzione

Gli inquirenti hanno rilasciato la scorsa settimana il 66enne Weinstein dietro una cauzione pari a un milione di dollari, con la riconsegna del passaporto e l’obbligo di indossare il braccialetto elettronico alla caviglia per essere costantemente sotto controllo e rintracciabile.



Le accuse

Una delle due accuse che hanno fatto scaturire l’inchiesta della procura di New York è stata lanciata dalla cantante 36enne Lucia Evans. La donna ha raccontato che nel 2004, quando lei era una studentessa universitaria, Weinstein l’ha costretta a fare sesso orale durante quello che lei credeva fosse un normale incontro per un casting negli uffici della Miramax, la casa di produzione fondata dallo stesso Weinstein. Ma l'ex produttore è accusato anche di aver molestato e violentato diverse stelle del cinema e dipendenti della sua azienda e di aver pagato alcune di loro affinché mantenessero il silenzio a riguardo. Le accuse provengono da almeno una settantina di donne che vanno da Los Angeles a Londra.



Il film

Uno scandalo che ha fatto il giro del globo e che adesso verrà raccontato al cinema, ma sarà un film horror. Ad annunciarlo è Brian De Palma, che dirigerà la pellicola ed è già al lavoro sulla sceneggiatura. “Ho seguito molto da vicino il caso – ha detto il regista all’Afp – conosco moltissime persone coinvolte in questa storia, ho sentito molti aneddoti e a riguardo durante gli anni”.