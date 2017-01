Baghdad Hollande in Iraq: combattere Isis qui previene attacchi a casa

Hollande in Iraq (AP /Christophe Ena, Pool)

Condividi

Il presidente francese Francois Hollande è giunto a Baghdad per incontrare i soldati francesi che si trovano sul territorio nell'ambito delle operazioni della coalizione internazionale a guida Usa per la lotta all'Isis e per valutare la strategia da attuare contro i jihadisti. Hollande, accompagnato dal ministro della Difesa Jean-Yves Le Drian, era già stato in Iraq nel 2014.Per il presidente francese "combattere l'Isis qui in Iraq previene atti di terrorismo sul nostro territorio". Il capo di stato francese lo ha detto parlando ai soldati francesi di stanza in una base militare vicino Baghdad.