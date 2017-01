Stati Uniti Hollywood diventa Hollyweed. Burla di capodanno dopo il sì alla marijuana della California

Someone changed the famed Hollywood sign to read “Hollyweed" https://t.co/dr5pIIJZaL pic.twitter.com/LoWa4rnr7D — CBS News (@CBSNews) 1 gennaio 2017

This is not the first time the Hollywood Sign became the Hollyweed Sign. -- Happened in Dec. 1983 (Her-Ex) pic.twitter.com/dVxXyHt1bo — Shelby Grad (@shelbygrad) 1 gennaio 2017

I cittadini di Los Angeles si sono svegliati il primo giorno del nuovo anno scoprendo che un burlone ha alterato la scritta di Hollywood tramutandola in Hollyweed (weed intesa come erba, o marijuana).La polizia della metropoli dell’Ovest degli Stati Uniti indaga su questo atto di vandalismo. Sono stati anche allertati gli agenti che gestiscono sicurezza del parco Griffith e della collina di Hollywood. Gli elettori della California lo scorso novembre hanno approvato una legge che ha legalizzato l’uso ricreativo della marijuana dal 2018.Lo scherzo messo in atto questa notte a Los Angeles era già riuscito qualche anno addietro e con lo stesso gioco di parole. Era precisamente il dicembre del 1983. Come testimoniano su twitter alcuni utenti.