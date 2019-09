Contro-manifestazione filogovernativa a Victoria Peak Hong Kong, lacrimogeni per disperdere la folla a Causeway Bay Nuova giornata di proteste contro l'amministrazione locale e contro la Cina. La polizia usa spray al peperoncino sui manifestanti poi alza la bandiera nera che segnala gas antisommossa





Proteste ad Hong Kong (Ap)

Condividi

La polizia di Hong Kong ha sparato gas lacrimogeni contro i manifestanti in un affollato quartiere dello shopping, dopo che la folla aveva circondato i poliziotti mentre eseguivano una serie di arresti. Il breve scontro a Causeway Bay è stato il secondo in due giorni, mentre i manifestanti aumentano i loro raduni in vista del 70esimo anniversario della fondazione della Cina comunista, che sarà martedì.La polizia, prima di far ricorso ai lacrimogeni per disperdere la folla, aveva usato anche lo spray al peperoncino contro i manifestanti ed effettuato i primi arresti. Dopo il lancio di lacrimogeni, i manifestanti hanno ripreso la marcia da Causeway Bay fino al centro dell'isola di Hong Kong, ad Admiralty, dove si trovano le sedi istituzionali, mentre a Victoria Peak è stata organizzata una contro-manifestazione dove i partecipanti cantano l'inno nazionale cinese.I manifestanti pro-democrazia sono al diciassettesimo fine settimana consecutivo di proteste anti-governative, e l'agenda dei prossimi giorni è fitta di iniziative di protesta in coincidenza con il settantesimo anniversario della fondazione della Repubblica Popolare Cinese, che verrà celebrato a Pechino, martedì prossimo. Oltre alla marcia contro il totalitarismo, sono state organizzate anche una manifestazione di protesta sulla penisola di Kowloon e una marcia degli studenti delle scuole superiori nell'area di Tsuen Wan.