Hong Kong, rinviato il dibattito in Parlamento sulla legge per l'estradizione

Condividi

E’ stato rinviato per il secondo giorno consecutivo il dibattito all'Assemblea Legislativa, il parlamento di Hong Kong, sugli emendamenti alla legge sull'estradizione. La decisione è arrivata dopo le proteste di ieri con scontri e 72 feriti, definite "una sommossa organizzata" dalla leader della città semi-autonoma, Carrie Lam. Secondo quanto dichiarato da un funzionario dell'assemblea Legislativa, Cicely Wong, non è stata fissata una data per la ripresa del dibattito sulla controversa legge, che permetterebbe l'estradizione di latitanti anche nei Paesi con cui non è in vigore un trattato in questo campo, tra cui la Cina. Nella mattina di oggi, l'amministrazione di Hong Kong aveva annunciato la chiusura degli uffici governativi per il resto della settimana, dopo i disordini di ieri, e la polizia ha riaperto le strade del centro di Hong Kong teatro delle proteste piu' dure.