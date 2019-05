Huawei ricorre a corte Usa: divieti incostituzionali

Huawei chiederà ad un tribunale Usa di respingere il bando che impedisce alle agenzie federali americane di acquistare i suoi prodotti. "La legge stabilisce che Huawei è colpevole e impone un'ampia gamma di restrizioni su Huawei", ha detto il rappresentante legale del colosso cinese in una dichiarazione diffusa dalla tv di Stato CCTV. Huawei aveva presentato ricorso negli Usa lo scorso marzo dichiarando la legge incostituzionale. Intanto il presidente Donald Trump ha firmato un ordine esecutivo che impedisce alle società americane di vendere o trasferire tecnologia a Huawei a meno che non abbiano ottenuto un'apposita licenza, inserendo il colosso delle tlc nella 'Entity List' del Bureau of Industry and Security.