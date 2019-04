I bancari volano ancora sulla scia del record di JPMorgan

Condividi

di Fabrizio Patti Sono le banche a trainare una Milano positiva: sale di quasi mezzo punto mentre Francoforte, Parigi e Londra sono poco sopra la parità. L'indice dei bancari a Piazza Affari sfiora il +2 per cento. I titoli migliori del Ftse Mib Bper Banca, Unicredit, Banco Bpm. Primo dei non finanziari la Juventus. Le banche avevano cominciato a correre venerdì dopo la pubblicazione delle trimestrali record di JpMorgan (9 miliardi di dollari di utile nel primo trimestre) e di Wells Fargo. Oggi tocca a Goldman Sachs e Citigroup.All'opposto il comparto oil & gas, con Eni che perde oltre un punto ed è la peggiore del listino principale. Questo mentre il petrolio è in lieve discesa ma ancora sopra i 71 dollari al barile per il Brent.Oggi occhi puntati anche sui negoziati tra Stati Uniti e Cina: il segretario al Tesoro Steven Mnuchin ha detto che l'accordo è vicino. Spread, a quota 247 punti, in lieve calo, soprattutto per il rendimento in salita del Bund tedesco.