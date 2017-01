Applicata legge che tutela i minori ​I gay russi vogliono sfilare nel Circolo Polare Artico: le autorità vietano il corteo

Condividi

Le autorità municipali di Salechard, capoluogo del Circondario autonomo Jamalo-Nenec, situato sul circolo polare artico, nell'estremo nord della Russia hanno negato ai gay russi il permesso per sfilare per le strade cittadine il 30 gennaio prossimo.Salechard è l’unica città al mondo che si trova all’interno del circolo polare artico.Secondo gli organizzatori dell’evento alla sfilata parteciperebbero 300 rappresentanti della comunità LGBT. Secondo le autorità, applicano semplicemente la legge che tutela i minori dalle informazioni nocive, poiché la sfilata passerebbe vicino alle istituzioni scolastiche.Per i gay russi invece si tratta di una discriminazione: è la 65esimo soggetto federale (tra regioni, province e territori) su 85 ad aver rifiutato il permesso di manifestazione per i diritti dei LGBT.Ora gli organizzatori dell’evento minacciano una denuncia contro la Russia alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo.