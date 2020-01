Mercati I mercati alzano la testa. Petrolio giù dai massimi di ieri

Milano

di Fabrizio PattiUna giornata di rialzo per le borse europee. Ieri avevano tutte chiuso in ribasso.Il Ftse Mib di Milano questa oggi sale dello 0,55%, a metà strada tra Francoforte e Parigi.A ridurre la pressione sui mercati è stata la salita di Wall Street di ieri, dopo la pubblicazione di dati positivi dall'economia statunitense. E dopo che tra gli analisti si è rafforzata la convinzione che la risposta attesa dall'Iran non sfocerà in una guerra aperta.Anche oggi sotto osservazione le materie prime, in particolare petrolio e oro.Il Brent, il petrolio del Mare del Nord, ieri aveva toccato il picco da maggio, superando i 70 dollari e mezzo al barile. Oggi il prezzo scende di quasi un punto, a quota 68,26 dollari.Sale invece ancora l'oro, che è ai massimi da 7 anni, a quota 1568,75 dollari all'oncia. Nell'ultima settimana il rialzo è stato del 3 e mezzo per cento. L'oro è il classico bene rifugio nei momenti di tensione internazionale.Tra i 40 titoli del Ftse Mib pochi quelli negativi, tra questi Eni, che paga la discesa del petrolio.I maggiori rialzi per Leonardo, che ha ricavi per due terzi dal settore militare, e Atlantia. In questo caso per le indiscrezioni della Repubblica secondo cui la trattativa tra Autostrade e governo sarebbe ancora aperta.Tra gli altri titoli exploit di Brunello Cucinelli (+7,80%), dopo i risultati del 2019 superiori alle attese.Dall'Eurostat sono arrivati dati positivi sulle vendite al dettaglio a novembre. Su base annuale le vendite sono salite del 2,2%, contro il +1,7% del mese precedente. E su base mensile l'incremento è stato dell'1%, mentre a ottobre la variazione era stata negativa: -0,3%.