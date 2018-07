​I nuovi dazi alla Cina allarmano le Borse

di Marzio QuaglinoGiornata decisamente negativa per le borse mondiali. L’annuncio di nuovi dazi statunitensi nei confronti della Cina ha penalizzato le borse di tutto il mondo.Stamane le principali piazze asiatiche hanno lasciato sul terreno oltre un punto percentuale. La replica si è avuta in Europa. Milano, oggi la peggiore, ha chiuso in calo dell’1,58%. Attorno al punto e mezzo percentuale anche il calo di Francoforte e Parigi, mentre Londra è scesa dell’1,30%.Sul listino di Piazza Affari male bancari e industriali.Sul mercato delle materie torna a scendere il prezzo del petrolio. Dopo aver superato nei giorni scorsi i 79 dollari al barile il greggio del mare del Nord è scivolato 76,37 dollari al barile.Infine, sul valutario l’euro perde terreno sul dollaro con il cambio a quota 1,1722.