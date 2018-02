Roma ​Inps, Boeri: in prima sessione concorso 2.362 candidati

“Oggi si sta svolgendo la prima prova scritta per il concorso per la selezione di 365 posizioni di funzionario all’Inps. Abbiamo avuto circa 22mila candidature, nella prima sessione erano previste 5.600 persone si sono presentati 2.862”. Lo ha detto il presidente dell’Inps, Tito Boeri, a margine della presentazione dell’osservatorio statistico sul polo unico delle visite fiscali."Per ora inseriremo 365 posizioni ma puntiamo ad inserirne altri 730 prendendoli a scorrimento da questo concorso", aggiunge Boeri. "Si sono presentati oggi alla prima prova scritta più del 40% dei candidati e questo ci soddisfa perché è un dato superiore alla media che in questi caso è del 30%. È stato uno sforzo straordinario nonostante le poche risorse a disposizione".