Milano, convegno 'Incontro con la Banca d'Italia' Bankitalia, Visco: "Equilibrio conti pubblici, il rischio è di fare il passo più lungo della gamba" Sulle nuove tensioni in Borsa e sullo spread interviene il governatore della banca d'italia Ignazio Visco: c'è incertezza in vista delle prime misure del nuovo governo - dice - ma dobbiamo tener presente l'equilibrio dei conti pubblici, con il passo più lungo della gamba si rischia di cadere nel burrone

Condividi

"Noi abbiamo la necessità di comunicare ciò che facciamo, perché e come. La banca centrale, oggi, è diversa da quella di 10 anni fa ed è difficile, da parte nostra, comunicare, in modo semplice, il più comprensibile possibile, ciò che si fa e gli obiettivi".Così il governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, durante il suo intervento al convegno 'Incontro con la Banca d'Italia', nella sede di via Cordusio 5, a Milano."Noi diamo conto di quello che facciamo e degli obiettivi, quali la stabilità monetaria e finanziaria, ma non c'è percezione, nell'opinione pubblica, di quello che facciamo: ogni anno pubblichiamo un rapporto con tutto ciò che fanno i 6.800 dipendenti della Banca", continua Visco che elenca le diverse attività dell'istituto bancario: vigilanza delle banche, politica monetaria, analisi economica, raccolta di informazioni, gestione dei sistemi statistici, piattaforme per l'erogazione degli stipendi dei dipendenti pubblici e delle pensioni, valutazione degli esposti nelle operazioni bancarie, gestione della tesoreria di Stato, educazione finanziaria, e che sono contenute nel volume 'Banca d'Italia, funzione e obiettivi', appena pubblicato. "Tra i grandi cambiamenti ci sono quello demografico, la digitalizzazione, l'unione monetaria. Con la Banca centrale europea, ciascuno di noi", riferendosi alle banche centrali nazionali, "è responsabile di più di quello di cui era responsabile prima ed è responsabile insieme ad altri. Sono cambiamenti straordinari che presuppongono una forte integrazione sociale ed economica ed è una sfida continua", sottolinea Visco.La vigilanza delle banche si occupa della regolazione, valutazione dei rischi macro e della stabilità finanziaria. Con la "politica monetaria ci occupiamo di moneta, di avere condizioni monetarie favorevoli, di costruire e gestire il sistema dei pagamenti, di produrre banconote", mentre "l'unità di informazione finanziaria agisce in autonomia ma con le nostre risorse e il nostro personale, evidenziando, in particolare, il rischio riciclaggio e il finanziamento al terrorismo per, poi, trasmettere i dati alla Procura", aggiunge."Chi nasce in America dice 'cosa posso fare per il mio futuro?', chi nasce in Europa dice 'cosa può fare lo Stato': è una differenza di attitudine non da poco che ci ha resi lenti nel reagire alla globalizzazione, nel modificare il processo di produzione con l'acquisizione delle nuove tecnologie, all'Unione monetaria e a nuovi investimenti. Davanti alle novità, in questa parte del mondo, ci si ferma", sostiene."Cosa rimane di questi 10 anni? I rischi associati al debito pubblico, il fatto che le non linearità possono essere drammatiche, per cui bisogna tenerle sempre sotto controllo. L'Italia ha delle difficoltà, un alto tasso di disoccupazione, soprattutto tra i giovani, che devono investire nella conoscenza, in competenze, spirito critico, lavorare con gli altri", però, tra i suoi punti di forza, "l'Italia ha il più basso tasso di indebitamento delle famiglie, a livello europeo, le sue imprese non hanno una bassa competitività, perché sono penetrate nei mercati internazionali, nonostante operino in un sistema istituzionale e amministrativo favorevole".Detto ciò, "l'Italia ha grandi ritardo e difficoltà come la questione Nord/Sud, le costruzioni, l'attenzione all'ambiente: dobbiamo far muovere il grande risparmio italiano ma ci sono dei vincoli, quello fondamentale è l'equilibrio dei conti pubblici perché il rischio è quello di fare il passo più lungo della gamba e cadere in un burrone", afferma."Noi siamo in Europa e siamo l'Europa, da sempre, quindi siamo molto interdipendenti nel settore del commercio e finanziario, dobbiamo migliorare i rapporti e le strutture, dobbiamo avere sempre presente la paura del l'isolamento per reagire", conclude.