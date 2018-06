POLITICA

Governo Il 19 al via l'esame del Def. Conte in Aula il 27 su consiglio europeo La Conferenza dei Capigruppo alla Camera ha stabilito il calendario della prossima settimana. Il premier interverrà in Aula il 27 in vista del Consiglio europeo. Mentre il 21 il Parlamento è convocato in seduta comune per il voto del componente mancante della Corte costituzionale

Condividi Quasi 90 giorni di crisi politica. Uno stallo iniziato dopo il voto del 4 marzo. Giorni difficili che - dopo varie vicissitudini - hanno portato alla formazione del nuovo governo targato M5s-Lega. Giorni interminabili, che hanno tenuto il Paese praticamente fermo. Ora, il nuovo esecutivo si trova ad affrontare le diverse emergenze e quanto è rimasto in sospeso.



Il tanto atteso esame del Def - da parte di Camera e Senato - viene rimandato di una settimana, rispetto alla tabella di marcia che era stata stabilita in precedenza. Lo ha stabilito la conferenza dei capigruppo a Montecitorio (una decisione analoga dovrebbe essere presa martedì prossimo anche dalla capigruppo al Senato), posticipando al 19 giugno alle 9,30 l'arrivo in aula del Documento di economia e finanze, con l'inizio della discussione generale. Il voto sulle risoluzioni è previsto per il giorno seguente.



14 giugno prima informativa urgente nuovo esecutivo

Si svolgerà il 14 giugno, alle ore 13, la prima informativa urgente in Aula del nuovo governo. Sarà il ministro del Lavoro, Luigi Di Maio, ad intervenire sul tema degli incidenti sul luogo di lavoro, a seguito della richiesta avanzata dal gruppo di Liberi e uguali. Il giorno precedente, il 13, arriverà nell'Aula di Montecitorio, il decreto sugli incentivi alle imprese.



Il 21 Parlamento convocato per voto componente mancante della Corte Costituzionale

Il 21 giugno il Parlamento è convocato in seduta comune per il voto del componente mancante della Corte costituzionale. Nel corso dell'attuale legislatura, sono andate a vuoto le sedute del 18 aprile e del 9 maggio dedicate a questo adempimento. Il giudice da sostituire è Giuseppe Frigo, le cui dimissioni risalgono addirittura al 7 novembre del 2016.



Il 27 Conte in Aula su consiglio Ue

