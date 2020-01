Siae: 'No' a pignoramenti a carico di associati Il dolore della moglie di Ciani: "Sarà dura". E della Oxa dice: "Non si dicevano ciao da 30 anni" Ieri Anna Oxa, ex moglie del produttore, sentita dal Corriere della Sera, aveva commentato: "Ho saputo che si è suicidato. Faccio fatica a credere a questo gesto: sapeva molte cose, se fossi un familiare io approfondirei"

Condividi

"E tutto si chiude cosi.... con un mare di perché che non avranno mai risposte.. ... indelebilmente si chiude e la mia mente è confusa, il mio cuore sanguina. Dovremmo sempre riflettere a lungo prima di compiere azioni". Così Manuela Falorni commenta la notizia della morte del marito, trovato cadavere in un albergo di Fidenza, in un lungo post sul suo profilo Facebook. E prosegue: "Mi rimbocco le maniche, come sempre ho fatto. Sarà dura. Sarà durissima. Tra un urlo di dolore e una risata x non morire dentro... Nulla e nessuno potrà regalarmi tutto il bello e tutto il brutto che tu mi hai dato".La donna - nel post - parla anche della ex moglie del marito, Anna Oxa, dicendosi meravigliata del fatto che abbia rilasciato una dichiarazione sulla tragedia, visto che "dopo 30 anni non si scambiavano neppure un ciao". Poi si rivolge alla stampa, accusata di essere andata a "chiedere alla sua prima moglie un parere su ciò che è successo". Ieri la Oxa - al Corriere della Sera - aveva commentato la tragica notizia dicendo: "Ho saputo che si è suicidato. Faccio fatica a credere a questo gesto, da parte di Ciani: sapeva molte cose, se fossi un familiare io approfondirei".La Siae, intanto, "esprime cordoglio" per la morte di Ciani. E in una nota precisa che "non effettua pignoramenti nei confronti dei suoi associati", la Siae non può purtroppo sottrarsi, perché lo dice la legge, a pignoramenti effettuati da terzi". La precisazione arriva dopo che i giornali avevano riportato che la Società Italiana degli Autori ed Editori gli aveva pignorato i diritti dei suoi vecchi successi e quelli di un nuovo brano, che doveva essere cantato da Roberta Faccani, ex Matia Bazar, e che era stato scartato dal Festival di Sanremo.