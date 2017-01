Il petrolio ai massimi degli ultimi 18 mesi

di Marzio Quaglino Kuwait e Oman hanno annunciato di voler procedere ai tagli concordati con l'Opec. L’effetto è stato immediato. Il Brent del Mare del Nord si è portato sopra i 58 dollari al barile, il massimo dal giugno 2015. In borsa i listini si avvantaggiano dei dati oltre le attese dei responsabili degli acquisti in Cina e Gran Bretagna. Progressi comunque modesti, entro il mezzo punto percentuale, per Londra e Parigi, mentre Francoforte viaggia intorno alla parità. Milano, ieri la migliore in Europa, si avvicina a metà seduta con un guadagno dello 0,52%.Alla ribalta anche oggi Banco Bpm che, dopo i 9 punti percentuali guadagnati ieri, fa segnare un ulteriore +7,92%. Male invece Mediaset che, dopo le fiammate di dicembre, cede il 2,31%. La banca d’affari francese Natixis, vicina a Vivendi, prospetta una soluzione della disputa in atto per il controllo del Biscione. L’ipotesi prevede un’Opa amichevole e la spartizione degli asset che lascerebbe le tv in chiaro alla famiglia Berlusconi e pay tv, contenuti e diritti al gruppo guidato da Vincent Bollorè.Infine nel valutario l’Euro torna ad avvicinarsi ai minimi degli ultimi 14 anni sul dollaro con il cambio a quota 1,0384.