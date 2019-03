Marco Biagi, assassinato 17 anni fa in via Valdonica a Bologna Il presidente Mattarella ricorda Marco Biagi: "Le Br sconfitte dall'unità del nostro popolo" ​Il presidente della Repubblica partecipa alla cerimonia in ricordo del giuslavorista, in un convegno internazionale promosso dalla Fondazione Marco Biagi, nata pochi mesi dopo l'omicidio per volere della famiglia e dell'Università di Modena e Reggio Emilia

"Le Brigate Rosse sono state sconfitte dall'unità del nostro popolo. A noi rimane il dovere della memoria di chi è rimasto vittima perché impersonava, interpretava, un ruolo di cucitura, di valorizzazione della coesione sociale": lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ricordando a Modena, la figura di Marco Biagi, il giuslavorista ucciso il 19 marzo 2002 da un commando delle Nuove Brigate Rosse mentre rientrava nella sua casa nel centro di Bologna.L'iniziativa in ricordo del giuslavorista assassinato è stata promossa dalla Fondazione Marco Biagi e dall'università di Modena e Reggio Emilia. "E' molto importante che la Fondazione abbia scelto, anno per anno, di ricordare Marco Biagi - ha concluso Mattarella - sviluppando le tematiche della sua riflessione dei suoi studi perché questo è il modo per sviluppare la strada, il percorso che i brigatisti volevano ostruire. Per questo ringrazio molto la Fondazione per quanto svolge".Il giuslavorista è stato ricordato a Modena nel corso del convegno internazionale promosso dalla omonima Fondazione, nata pochi mesi dopo l'omicidio per volere della famiglia e dell'Università di Modena e Reggio Emilia.Marco Biagi fu ucciso di fronte al portone di casa nel pieno centro di Bologna, colpito dai proiettili esplosi da un commando delle Nuove Brigate Rosse. Come ogni sera, il 19 marzo 2002, Biagi stava rientrando in bicicletta nella sua abitazione, nel pieno centro cittadino. Il percorso era il solito: dalla stazione dei treni alla sua casa di via Valdonica. Senza scorta, fu colpito dai terroristi 'mascherati' con caschi integrali che aprirono il fuoco per poi dileguarsi. Aveva 51 anni."Uomo del dialogo" che ricuciva le fratture tra istituzioni e società fu scelto come obiettivo dalle Br proprio per il suo ruolo di riformatore. Allora consulente del ministero del Lavoro fu assassinato con la stessa pistola utilizzata per l'omicidio di Massimo D'Antona, giurista e docente. Marco Biagi insegnò diritto del lavoro in diverse università italiane e, a partire dagli anni Novanta, ricoprì incarichi governativi come consulente di vari ministeri. Voleva un mercato del lavoro più moderno, europeo, ed inclusivo con maggiori spazi per giovani e donne. Non mancò, nei suoi studi, un impegno costante alla comparazione interdisciplinare coltivata con cultori di esperienze diverse.Per l'omicidio di Marco Biagi sono stati condannati all'ergastolo gli ex brigatisti Diana Blefari Melazzi, Roberto Morandi, Nadia Desdemona Lioce e Marco Mezzasalma. Condannato a 21 anni per l'attentato al giuslavorista anche l'ex Br Simone Boccaccini, che di recente ha richiesto una riduzione della pena con il riconoscimento del vincolo della continuazione tra la condanna a 21 anni e quella a 5 anni e otto mesi per altre vicende di terrorismo a Roma.