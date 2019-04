Dalla flat tax, al saldo e stralcio, passando per la Tav e Alitalia Chi è il sottosegretario Armando Siri, "ideologo" della flat tax Tra protagonisti svolta nazionale Salvini

Armando Siri, 47 anni, è di Genova ma trapiantato a Milano. Giornalista di Mediaset e socialista craxiano, si avvicina a Forza Italia prima di scrivere un libro "L'Italia nuova, l'inizio" e fondare, nel 2010 un suo movimento, il Partito Italia Nuova.Dal 2014 entra nell’area di Matteo Salvini, diventa consigliere economico oltre che responsabile della scuola di formazione politica del partito. È tra i protagonisti della svolta nazionale del partito fondato da Bossi.È tra i protagonisti della svolta nazionale del partito fondato da Bossi. Al fianco di Salvini in incontri come quello con Steve Bannon, è considerato l'ideologo della flat tax, con aliquota al 15%.Nel 2018 viene eletto senatore e il suo nome entra subito in lizza per un posto nel governo, ma i cinque stelle si oppongono perché ha patteggiato una pena per bancarotta fraudolenta riguardo al fallimento della società Mediaitalia.Quando nasce il governo, Siri giura da sottosegretario al ministero dei trasporti guidato da Toninelli, con numerose deleghe, ora sospese: dai sistemi informativi e statistici, allo sviluppo del territorio, al sistema delle città. E ancora: riqualificazione urbana, navigazione, aeroporti e trasporto aereo. Siede ai tavoli di Alitalia ed Air Italy, segue la vertenza Enav.Nelle ore del braccio di ferro sulla Tav, promuove la così detta "clausola della dissolvenza" per far partire i bandi. Ma nel governo si fa notare, entrando a volte in contrasto con gli alleati, soprattutto per le proposte sulla flat tax e sulla "pace fiscale", che va e viene dalla legge di bilancio in un tira e molla lungo mesi: alla fine Salvini insiste e fa passare la norma, anche se in versione ridotta.