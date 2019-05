La consegna dei riconoscimenti il 29 giugno a Taormina "Il Traditore" di Bellocchio film più candidato di sempre ai Nastri d’Argento 2019: 11 nomination In testa alla classifica dei più candidati con 8 nomination ciascuno "Il primo Re" di Matteo Rovere, "La paranza dei bambini" di Claudio Giovannesi e "Il vizio della speranza" di Edoardo De Angelis. Favino e Giallini tra i candidati come migliori protagonisti. Foglietta e Ramazzotti tra le candidate come migliori protagoniste

E’ "Il traditore", tredici minuti di applausi in sala al Festival di Cannes e un’ottima partenza in questi giorni in sala, il film più candidato di sempre ai Nastri d’Argento 2019. Undici le nomination con le quali il film di Marco Bellocchio, che ottiene anche la candidatura per il miglior attore protagonista, Pierfrancesco Favino, guida la classifica dei titoli che si contendono quest’anno i premi dei Giornalisti Cinematografici. Al MAXXI – il Museo Nazionale delle Arti del XXI secolo - l’annuncio ufficiale delle nomination inaugura stasera a Roma la 73.ma edizione dei Nastri: una grande festa del Cinema, con oltre 500 protagonisti dell’ultima annata e molte presenze istituzionali, per siglare un momento importante della stagione che quest’anno, finalmente, non chiude per ferie grazie all’impegno di ‘Moviment’ – un progetto dell’intera filiera industriale che i Giornalisti Cinematografici sostengono proprio con i Nastri.Con Il traditore in testa alla classifica dei più candidati con 8 nomination ciascuno, "Il primo Re" di Matteo Rovere, "La paranza dei bambini" di Claudio Giovannesi e "Il vizio della speranza" di Edoardo De Angelis, seguiti con 7 da "Euforia" di Valeria Golino, unica regista che sfida per la migliore regia – la sola categoria dove le candidature sono 7 e non 5 - Bellocchio, De Angelis, Giovannesi, Martone, Rovere e Guadagnino. Sono 7 anche le nomination per "Capri-Revolution" di Mario Martone. Seguono, con 4 , "Suspiria", "Il Campione" e "Moschettieri del re - La penultima missione" e con 3 candidature "Ma cosa ci dice il cervello, Ricordi?", "Troppa grazia" e "Una storia senza nome".Una trentina gli altri titoli che hanno ricevuto una o due candidature ai Nastri 73, prodotti dal Sngci con il sostegno del Mibac -Direzione Generale per il Cinema, main sponsor BNL Gruppo BnpParibas, e la collaborazione a Roma della Regione Lazio e a Taormina della Regione Sicilia. Premi e segnalazioni speciali compongono sull’intera annata 1° Giugno 2018-30 Maggio 2019 un palmarès di oltre quaranta titoli segnalati, tra i quali alcuni film premiati nei Festival internazionali e, tra le opere prime o la produzione low budget, anche qualche piccola sorpresa. E, a proposito di sorprese, quest’anno anche per soggetto e sceneggiatura la proclamazione avverrà in diretta con i vincitori dei Nastri tecnici (fotografia, montaggio, scenografia, costumi, sonoro in presa diretta e miglior casting director) scelti tra le ‘cinquine’ già votate da una speciale giuria di qualità. Tutti gli altri Nastri, come sempre, saranno votati via mail a partire da lunedì 3 Giugno e fino alle 12.00 del 12 Giugno per lo scrutinio nelle mani del notaio Alessandra Temperini.Ed è senza dubbio una curiosità il riconoscimento al miglior ‘cameo’ dell’anno che premia stasera eccezionalmente Adriano Panatta nella parte di se stesso ne "La profezia dell’armadillo": un’apparizione divertente diventata a tempo di record un tormentone anche in rete,Tornando alle ‘cinquine’ rese note al Maxxi due registe – Margherita Ferri con "Zen sul ghiaccio sottile" e Michela Occhipinti con "Il corpo della sposa" sono in ‘cinquina’ insieme a "Il Campione" di Leonardo D’Agostini, "Un giorno all’improvviso" di Ciro D’Emilio e Ride, debutto alla regia di Valerio Mastandrea. Per il soggetto, cinque film molto diversi tra loro: "Il grande spirito" di Sergio Rubini, "Ovunque proteggimi" di Bonifacio Angius, "Tito e gli alieni" di Paola Randi e due commedie nate sulle altrettante idee originali di quest’annata: "La prima pietra" di Rolando Ravello e "Non ci resta che il crimine" di Massimiliano Bruno. Per la sceneggiatura si sfidano invece "Euforia" di Valeria Golino (Francesca Marciano e Valia Santella con Valeria Golino e la collaborazione dello scrittore Walter Siti), "Il traditore" di Marco Bellocchio, scritto dal regista con Ludovica Rampoldi, anche qui Valia Santella e Francesco Piccolo (con la collaborazione di Francesco La Licata), "La paranza dei bambini", proprio per la scrittura di Maurizio Braucci, Roberto Saviano e del regista Claudio Giovannesi) premiato a Berlino e, ancora, "Il vizio della speranza" di Edoardo De Angelis anche autore della sceneggiatura con Umberto Contarello e "Una storia senza nome" di Roberto Andò, scritto dal regista con Angelo Pasquini e la collaborazione di Giacomo Bendotti.Per la commedia - che i Giornalisti premiano da oltre dieci anni - i cinque titoli sono: "Bangla" di Phaim Bhuian, "Bentornato Presidente" di Giancarlo Fontana e Giuseppe G.Stasi, "Croce e delizia" di Simone Godano, "Dolceroma" di Fabio Resinaro e "Troppa Grazia" di Gianni Zanasi.Per la produzione sono candidati Bibi Film, Groenlandia con 3Marysenterteinment, IBC Movie e Kavac, Indigo (e HT) e Palomar con un’ampia collaborazione, su quasi tutti i titoli, di Rai Cinema e il contributo di alcuni partner (tra i quali Sky Cinema, Vision Distribution e Tim Vision con "La paranza dei bambini" prodotto da Palomar) tra i titoli prevalentemente candidati nelle categorie del miglior film e della migliore regia.Attrici e attori: Alessandro Borghi (Il primo re), Andrea Carpenzano (Il Campione), Pierfrancesco Favino (Il traditore), Marco Giallini e Valerio Mastandrea (in coppia per Domani è un altro giorno) e Riccardo Scamarcio (Euforia, Il testimone invisibile, Lo Spietato) sono candidati come migliori protagonisti. Per Anna Foglietta (Un giorno all’improvviso), Marianna Fontana (Capri-Revolution), Micaela Ramazzotti (Una storia senza nome), Thony (Momenti di trascurabile felicità) e Pina Turco (Il vizio della speranza) le nomination delle protagoniste. Non protagonisti 2019 Stefano Accorsi (Il Campione), Alessio Lapice (Il primo Re), Luigi Lo Cascio e Fabrizio Ferracane (Il traditore), Edoardo Pesce (Non sono un assassino).Non protagoniste invece Marina Confalone (Il vizio della speranza), Isabella Ferrari (Euforia), Anna Ferzetti (Domani è un altro giorno), Valeria Golino (I villeggianti) e Maria Paiato (Il testimone invisibile).Ancora una volta candidature per attrici e attori (protagonisti e non) di commedia: con Stefano Fresi (protagonista in "C’è tempo", nominato anche per "L’uomo che comprò la luna" e "Ma cosa ci dice il cervello"), la coppia Paolo Calabresi-Guglielmo Poggi di "Bentornato Presidente", Fabio De Luigi ("10 giorni senza mamma", "Ti presento Sofia") e, anche loro in coppia, Fabrizio Bentivoglio e Alessandro Gassmann per "Croce e delizia". Un Premio Speciale va a Dafne di Federico Bondi, prodotto da Vivo Film con Rai Cinema e la collaborazione di Istituto Luce Cinecittà.A Chiara Martegiani per il film "Ride", Pietro Castellitto per "La Profezia dell’Armadillo", Giampiero de Concilio per "Un Giorno all’Improvviso" e Benedetta Porcaroli per "Tutte le mie notti" riceveranno il ‘Premio Biraghi’ per le più giovani rivelazioni dell’anno. E i Nastri premiano quest’anno anche i migliori doppiatori con il premio Nuovo Imaie-Nastri d’Argento per il doppiaggio che va ad Angelo Maggi (John C. Reilly) e Simone Mori (Steve Coogan) nel film Stanlio e Ollio di John S. Baird (Lucky Red). Un doppiaggio sobrio, funzionale al clima emotivo della storia con la grande abilità di aver restituito al pubblico l’identità vocale e l’ impareggiabile umanità di due indimenticabili icone del cinema di tutti i tempi.Quarto anno, infine, dell’iniziativa SIAE Nastri d’Argento, con una ‘borsa’ di formazione: un’iniziativa che sarà annunciata nei prossimi giorni, per promuovere le sceneggiatura dei giovanissimi talenti. E va in questa linea, con un’altra borsa di formazione, il Premio Claudio Nobis che lancia con quest’edizione dei Nastri un concorso per un soggetto originale, e la Fondazione che debutta con quest’iniziativa, per ricordare la passione per la cultura e l’attenzione ai giovani di un amico dei Nastri, un giornalista appassionato di cinema entrato da autentico pioniere nella storia delle grandi firme dei motori.Le “cinquine” dei candidati, anche su segnalazione degli iscritti al SNGCI, sono state scelte quest’anno, come i premi speciali, dal Direttivo presieduto da Laura Delli Colli e composto da: Fulvia Caprara (vicepresidente), Oscar Cosulich, Paolo Sommaruga, Stefania Ulivi, Romano Milani (Segretario generale) e Franco Mariotti (Sindaco). Li affiancano nel Consiglio Nazionale con Titta Fiore e Maurizio Turrioni (rispettivamente delegati per l’area Sud e Nord del Sngci), Maurizio di Rienzo, delegato per documentari e cortometraggi, Fabio Falzone e Susanna Rotunno (tv) e Miriam Mauti (web). Del Consiglio fanno parte l’ex presidente Mario Di Francesco e Carlo Muscatello in rappresentanza della FNSI.I premi, come sempre al Teatro Antico di Taormina, saranno consegnati quest’anno sabato 29 Giugno, in una serata prodotta dal Sngci che andrà in onda su Rai. Anticipata da uno Speciale che concluderà la stagione di Movie Mag su Rai Movie, poi, su Rai1 in seconda serata il 5 Luglio replicata nel mondo da Rai Italia. Rai Radio2 è la radio ufficiale di quest’edizione