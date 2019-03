"Sarebbe un atto di pirateria", dice il ministro Immigrazione, Salvini: "Ipotesi dirottamento mercantile verso Malta o Lampedusa" Sempre in mattinata una motovedetta libica aveva intercettato e salvato 120 migranti naufragati in acque SAR libiche e sta rientrando a Tripoli

Condividi

"È in corso un'ipotesi di dirottamento di un mercantile che stava andando in Libia dopo aver soccorso migranti e che si sta dirigendo verso Malta o Lampedusa".Lo ha detto il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, al termine dell'incontro con i ragazzi del bus di San Donato Milanese e i carabinieri che li hanno salvati."Ormai non siamo ai soccorsi, questo sarebbe il primo atto di pirateria, di delinquenza in alto mare - ha aggiunto Salvini -, con migranti che arrivano a 6 miglia da Tripoli e dirottano il mercantile verso nord. Sappiano che le acque territoriali italiane le vedranno con il cannocchiale, da molto lontano".Secondo quanto si apprende da fonti del Viminale, il mercantile Elhiblu I con un gruppo di migranti a bordo, salvati da un naufragio nello specchio d’acqua della Libia, sta facendo rotta verso Nord. Un cambio di rotta repentino, dopo che la motonave era arrivata fino a 6 miglia dall'ingresso del porto di Tripoli."Non sono naufraghi ma pirati" dice il ministro dell’Interno Matteo Salvini. Sempre in mattinata una motovedetta libica aveva intercettato e salvato 120 migranti naufragati in acque SAR libiche e sta rientrando a Tripoli.