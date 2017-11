Imola, morto ragazzo di 17 anni colpito da meningite

E' morto all'ospedale di Imola, dove era ricoverato in prognosi riservata, un ragazzo di 17 anni colpito da meningite batterica. Il ragazzo era stato ricoverato in rianimazione venerdì scorso, in gravi condizioni. Gli è stata applicata la tipica profilassi, con segnalazione al dipartimento di Sanità Pubblica dell'Ausl e individuazione delle persone in contatto, come familiari, amici, compagni di classe del ragazzo, che residente a Imola; la profilassi antibiotica è stata somministrata anche agli operatori sanitari che lo hanno preso in cura.