Tempeste tecnologiche ​Impennata di svendite dei cellulari Huawei in Russia Primi effetti della decisione di Google

Condividi

I russi in massa si stanno disfacendo degli smartphone Huawei. E' sicuramente il primo effetto della decisione di Google di sospendere la sua licenza per il sistema operativo Android, in seguito alle limitazioni imposte dal governo degli Stati Uniti a numerose aziende tecnologiche cinesi.Temendo quindi che ora il colosso cinese degli smartphone non riesca più ad assicurare ai suoi utenti gli standard di qualità che aveva con Android, i russi stanno svendendo i loro Huawei. Sul popolarissimo sito russo di annunci gratuiti “Yula” (Trottola), analogo di eBay, l’offerta dei cellulari cinesi in un solo giorno è aumentata dell’11%, e pare destinata a crescere.