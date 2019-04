Il rientro all'aeroporto romano di Ciampino E' in Italia l'imprenditore Sergio Favalli, liberato dopo 13 giorni di sequestro in Nigeria L'uomo, 62 anni, originario di Moretta, nel cuneese, era stato rapito alla fine di marzo. Il pm Sergio Colaiocco ha aperto un fascicolo per sequestro di persona con finalità di terrorismo

Condividi

E' rientrato in Italia Sergio Favalli, imprenditore 62enne di Moretta, nel Cuneese, rapito in Nigeria alla fine dello scorso mese di marzo. In merito al sequestro il pm Sergio Colaiocco ha aperto un fascicolo per sequestro di persona con finalità di terrorismo.Il Falcon con a bordo l'imprenditore e gli uomini dell'Aise che l'hanno liberato è atterrato in serata all'aeroporto romano di Ciampino.Favalli si trovava in Nigeria dove si era trasferito come impiegato presso il Ferrero Plot Makero Road a Kaduna, per poi avviare un'autonoma attività imprenditoriale. Del rapimento dell'imprenditore si è appreso solo oggi, dopo che l'italiano è stato liberato. A quanto si apprende Favalli avrebbe trascorso i suoi 13 giorni di prigionia nelle mani di una banda di criminali. La sua liberazione arriva pochi giorni dopo quella di un altro imprenditore, Sergio Zanotti, per tre anni ostaggio in Siria."Non sapevamo nulla di ciò che gli era successo, ci hanno informato solo oggi". Così Elisabetta, la nipote di Sergio Favalli. L'uomo ha vissuto per un periodo a Costanzana, piccolo centro della provincia di Vercelli dove risiede la nipote. "Siamo rimasti spiazzati dalla telefonata dell'ambasciata e della Farnesina - dice Elisabetta - che ci informavano delle modalità del suo rilascio. Non ho saputo nient'altro, perché non ci hanno dato altre informazioni".