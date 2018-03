Rischio idrogeologico per Emilia Romagna, Liguria e Veneto Torna il maltempo: pioggia e venti forti al centro-nord. Al Sud e isole caldo anomalo A causa di questi venti sulle regioni meridionali e sulle Isole maggiori si verificherà una breve fase di caldo fuori stagione con i termometri che localmente potranno segnare valori prossimi a 25°C

L'area di alta pressione formatasi sull'Italia si indebolirà rapidamente, soprattutto sul Mediterraneo centro-occidentale. Un sistema perturbato interesserà già oggi - spiegano i meteorologi - il Nord Italia, poi, domani una perturbazione decisamente più attiva raggiungerà le regioni del Centro-Nord, preceduta dal rinforzo dei venti di Scirocco, umidi, ma anche molto miti. A causa di questi venti sulle regioni meridionali e sulle Isole maggiori si verificherà una breve fase di caldo fuori stagione con i termometri che localmente potranno segnare valori prossimi a 25°C. Lunedì le temperature ritorneranno vicino alla norma mentre il tempo resterà instabile e a tratti piovoso, su Nordest, Lombardia, Sardegna ma soprattutto sul versante tirrenico della Penisola.Oggi sulle Isole e sulle regioni centro-meridionali nuvolosità variabile, con schiarite più ampie lungo l'Adriatico e all'estremo Sud. Sulle regioni settentrionali e sul nord della Toscana cielo molto nuvoloso, con deboli precipitazioni sparse, in propagazione da ovest verso est, meno probabili sull'Emilia Romagna. Temporanea attenuazione dei fenomeni tra tardo pomeriggio e sera. Limite della neve sulle Alpi a 1200-1400 m circa.Temperature in aumento al Sud e sulle Isole con punte oltre i 20°C in Sardegna. Venti meridionali, in prevalenza di Scirocco moderati sui mari di ponente, deboli altrove. Per la giornata di oggi la Protezione Civile ha diramato l'allerta gialla di ordinaria criticità per rischio idraulico sull'Emilia-Romagna (Pianura emiliana orientale e costa Ferrarese, Pianura emiliana centrale). Per rischio di temporali sulla Liguria (Bacini Liguri Marittimi di Levante, Bacini Liguri Padani di Ponente, Bacini Liguri Padani di Levante, Bacini Liguri Marittimi di Ponente, Bacini Liguri Marittimi di Centro). Per rischio idrogeologico su Emilia-Romagna (Bacini emiliani occidentali, Bacini emiliani centrali, Pianura e costa romagnola, Bacini romagnoli, Bacini emiliani orientali, Pianura e bassa collina emiliana occidentale) e Liguria (Bacini Liguri Marittimi di Levante, Bacini Liguri Padani di Ponente, Bacini Liguri Padani di Levante, Bacini Liguri Marittimi di Ponente, Bacini Liguri Marittimi di Centro).E resta attiva l'allerta gialla di ordinaria criticità per rischio idrogeologico in Veneto (Alto Piave), relativa alla criticità geologica nella zona Vene-A, limitata al comune di Perarolo di Cadore (BL) dove permane la situazione di criticità legata alla frana della Busa del Cristo. Domani, al Nord cielo coperto e precipitazioni diffuse, anche abbondanti in Liguria, sull'Appennino settentrionale, sulle fasce prealpine della Lombardia, sul Friuli e sul centro-nord del Veneto. Nel tardo pomeriggio fenomeni in esaurimento in Piemonte e sulla val padana centrale. Limite delle nevicate sulle Alpi oltre 1200-1600 m. Al Centro al mattino pioverà soprattutto sul nord della Toscana; nel corso del pomeriggio piogge via via più diffuse anche su Umbria e Lazio; lungo il medio Adriatico ancora qualche schiarita e qualche pioggia isolata verso sera. In Sardegna piogge sparse soprattutto nella prima parte della giornata; all'estremo Sud e in Sicilia tempo abbastanza soleggiato e molto mite; prime piogge la sera in Campania. Venti moderati meridionali con rinforzi sui mari.La perturbazione lunedì insisterà in tutto il versante tirrenico e in Sardegna, dove il tempo sarà ancora instabile e saranno possibili precipitazioni anche a carattere temporalesco. Qualche rovescio isolato sarà possibile anche in Lombardia, al Nordest e lungo l'Adriatico. I venti di Scirocco saranno sostituiti da venti più freschi, da ovest, sud-ovest, particolarmente intensi sulle Isole e sul mar Tirreno. Le temperature tenderanno a diminuire, in modo più sensibile al Centro-Sud, con valori che gradualmente si riporteranno in linea con le medie stagionali. La perturbazione abbandonerà l'Italia, ma alle sue spalle l'atmosfera resterà localmente ancora instabile.