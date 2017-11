Meteo In arrivo un weekend con pioggia, vento e neve Una vera e propria ondata di maltempo, che investirà prima le regioni centro-settentrionali e poi, a inizio settimana, anche quelle meridionali

Addio, o almeno arrivederci, al caldo fuori stagione che ha reso questo ottobre il più secco da almeno 70 anni. Sabato, come spiegano i meteorologi del Centro Epson Meteo, si manifesteranno i primi segnali di un cambiamento che risulterà radicale a partire dalla giornata di domenica, quando è confermato l'arrivo di un'intensa perturbazione atlantica, la n. 1 del mese di novembre. Si tratta di un peggioramento marcato e duraturo: una vera e propria ondata di maltempo, che investirà prima le regioni centro-settentrionali e poi, a inizio settimana, anche quelle meridionali. Questa perturbazione lascerà in eredità un vortice di bassa pressione che, almeno fino a martedì, manterrà il tempo molto instabile e localmente perturbato in tutto il Paese. Inoltre, l'ingresso di aria più fredda causerà un sensibile calo delle temperature e un brusco abbassamento del limite delle nevicate sulle Alpi, in particolare lunedì, sulle Alpi centro-occidentali, anche sotto i 1000 metri.La Protezione Civile Regionale della Liguria ha diffuso l'allerta meteo gialla per temporali, a partire dalle 18.00 di domani pomeriggio, sabato 4 novembre, fino alla mezzanotte. La decisione e' stata presa sulla base delle previsioni elaborate da Arpal. L'allerta riguarda tutte le aree costiere e dell'entroterra ad eccezione del Ponente ligure. Per domenica, gia' dalle prime ore notturne, e' atteso un ulteriore peggioramento: nuovi aggiornamenti sono attesi per domani mattina.I valori delle pm 10 nelle province lombarde, nella giornata di ieri, sono stati tutti sopra il limite dei 50 microgrammi per metrocubo. E' quanto segnala l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Lombardia (Arpa). Nel dettaglio, a Milano, si sono registrati 78 microgrammi/m3, a Monza 85, a Varese 61, a Bergamo 73, a Brescia 78, a Como 51, a Pavia 75, a Cremona 83, a Lodi 74, a Mantova 58 e a Lecco 51,5. Una riduzione dei valori e' prevista - si legge in una nota - a partire dalla tarda serata di sabato grazie all'arrivo di una perturbazione che nel corso della giornata di domenica portera' piogge estese ed un marcato rinforzo dei venti su quasi tutta la regione.Il livello di 'polveri' sottili a Torino e' tornato sopra la soglia dei 100 mcg/mc. La rete di Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) ha registrato ieri 101 mcg, contro i 72 di mercoledi' e i 62 di martedi'. E' in vigore la limitazione al traffico fino a Euro 4 diesel compresi. Ma nel weekend l'attesa pioggia dovrebbe riportate lo smog sotto 50 mcg.