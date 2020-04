Milano In diretta i dati della Lombardia. Fontana: "790 ricoverati in meno", "non riapriamo senza certezze" La diretta Facebook del governatore della regione

Diminuisce in Lombardia il numero di ricoverati negli ospedali per Covid: sono infatti 790 meno di ieri. I dati sono stati mostrati nella diretta Facebook del presidente della Lombardia Attilio Fontana.Sono 66.135 i positivi, 1041 più di ieri, i ricoverati in terapia intensiva sono 971 (-61), quelli non in terapia intensiva 10.628 (-729), mentre il numero dei decessi è salito a 11.851 (+243). Al momento sono 243.512 i tamponi eseguiti,10.839 quelli analizzati da ieri."Non ci assumiamo una responsabilità di questo genere se non c'è la certezza che si può dare". Fontana torna a parlare della preparazione che si sta facendo in Lombardia pere della necessità di avere il via libera da virologi ed esperti. La ripresa, ha detto dopo l'incontro del tavolo per lo sviluppo di oggi, dovrà essere "graduale, fatta su gruppi e settori in base ai rischi maggiori" con un "piano operativo di gestione" a partire dalle filiere che sono rimaste sempre aperte, e comunque favorendo consegne a domicilio e vendite online. "Non faremo più riferimento ai vecchi sistemi", ha assicurato, dicendo che la base di tutto saranno, perché accanto a distanza, dispositivi, digitalizzazione, diagnosi di dovrà essere una quinta D, quella di "Diritti", diritti "al lavoro, alla sicurezza, allo studio e alla mobilità"."Dall'inizio di questa epidemia negli ospedali pubblici di Milano sono", ha detto il governatore della Lombardia, aggiungendo: "E' una cosa che ci fa piacere", come il fatto che le donne positive al Covid che hanno partorito ora sono guarite "e stanno tutte bene". "Questo - ha concluso - è un segno della ripresa della vita".della Lombardia sono tornati ai livelli precedenti all'esplosione dell'epidemia di Coronavirus. Il grafico con l'andamento, che mostra a un livello uguale a quello dello scorso anno, è stato mostrato da Fontana durante la diretta Facebook.