Storia d'amore da favola ​In Siberia è nato Aladino Fiabesco

Certificato di nascita anagrafico di Aladdin Fiabesco

In un villaggio nella regione di Altaj, nella Siberia meridionale, all’anagrafe locale è stato registrato un neonato dal nome Aladdin e dal cognome Fiabesco. I genitori del bimbo si sono conosciuti in rete e ritenendo che la loro storia d’amore fosse da fiaba, hanno deciso di cambiare i loro cognomi in “Fiabesco”, registrandosi in tal modo all’anagrafe e trasferendo il nuovo cognome al nascituro.La donna, che in precedenza aveva adottato il cognome del precedente marito “Loseva” (Alce), ha preso molto male il fatto che il figlio di primo letto, che portava questo cognome, venisse deriso dai compagni di scuola che lo chiamavano “cornuto”.Ora è sicura che con il neonato, quando crescerà, andrà diversamente: al massimo lo potrebbero soprannominare “cantastorie”.