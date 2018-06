Novosibirsk ​In Siberia si blocca la ruota panoramica: clienti appesi a testa in giù

A Novosibirsk in un luna park si blocca la ruota panoramica “360” gradi. Gli occupanti di una cabina sono rimasti appesi a testa in giù per 5 minuti. Per fortuna alcuni uomini si sono lanciati al salvataggio, facendo girare a mano la ruota panoramica e riportando la cabina a terra.La procura locale ha aperto un’inchiesta in base all’articolo 238 del Codice penale russo: “Servizi non conformi agli standard di sicurezza e nocivi per la salute dei consumatori”.