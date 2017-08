In azione VVF e Canadair. Fiamme partite da barbecue Incendi, fiamme sul Gran Sasso. Brucia Campo Imperatore

Un incendio di vaste proporzioni sta interessando la piana di Campo Imperatore, nella zona conosciuta come 'Fonte Vetica', sul Gran Sasso. Il rogo si è propagato rapidamente a causa del grande caldo e del forte vento. Le fiamme, dopo aver interessato le sterpaglie della piana, hanno raggiunto e superato la montagna circostante, bruciando prima la pineta e poi la faggeta, fino a raggiungere la zona di Vado di Sole, al di sopra di Rigopiano.Oltre a un canadair, che sta effettuando dei lanci, sul posto sono al lavoro i vigili del fuoco del comando provinciale dell'Aquila, i carabinieri forestali, la protezione civile e i volontari. Alcune squadre di vigili sono partite anche da Pescara e dal distaccamento di Montesilvano (Pescara). Nell'area era in corso la 58esima edizione della rassegna degli ovini.Le fiamme, secondo le prime informazioni, sarebbero partite da un barbecue e i responsabili sarebbero già stati identificati dai carabinieri forestali. I vigili del fuoco definiscono "complicata" la situazione dell'incendio che ha coinvolto l'intera pineta e ha scavalcato il versante aquilano, dirigendosi verso il Pescarese, in particolare, verso Rigopiano. Il 115 è presente con squadre e mezzi e ha richiesto l'intervento del canadair che dovrebbe effettuare lanci fino alle 21. In occasione della Rassegna ovini nella zona sono arrivate circa 30mila persone.Quanto agli altri due fronti di fuoco aperti oggi a L'Aquila, sia in città che nella frazione di Aragno, teatro di un incendio doloso domato nei giorni scorsi e ripartito oggi, verso le 17.30 si sono conclusi i lanci d'acqua del canadair. Nelle vicinanze delle abitazioni è tutto sotto controllo, ma il centro della pineta brucia ancora, con il caldo anomalo e il sottobosco non bonificato che favoriscono la ripresa.In via della Croce Rossa l'incendio divampato oggi è stato spento e bonificato. Qui l'origine potrebbe essere stata una serie di scintille dovute all'utilizzo di un frullino per lavori edili nelle vicinanze. Su questa e altre dinamiche indagano anche i carabinieri.