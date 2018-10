Pm nomina esperto, analisi rifiuti bruciati Incendi Milano, Arpa: diossine sopra la norma ma non pericolose "I valori registrati nelle prime ore dell'evento rientrano nella fascia inferiore della casistica riferita agli incendi più importanti avvenuti dal 2017 in Lombardia"

E' "l'inversione termica" la principale responsabile del fatto che in alcune zone di Milano anche stamattina si sia percepito l'odore acre proveniente dall'incendio della ditta di stoccaggio rifiuti nel quartiere Bovisasca la I.p.B. Italia: questo fenomeno - fanno sapere dall'Arpa - questa notte ha schiacciato al suolo l'aria e non ha favorito la dispersione. Il meteo per oggi però prevede sole e caldo, e questo potrebbe aiutare a disperdere l'olezzo; tuttavia, come ieri, il vento debole proveniente da nord non favorirà lo spostamento della massa d'aria in modo rapido.Intanto dall'impianto di via Chiasserini 21 arriva qualche buona notizia: le fiamme, divampate domenica sera intorno alle 20.30, sono in fase di spegnimento avanzato, quindi nel giro di poche ore l'emergenza potrebbe rientrare. Una volta conclusa la combustione sarà più facile anche per i tecnici effettuare le rilevazioni. Intanto è la diossina, che si sprigiona quando bruciano materie plastiche - ed in effetti nel capannone erano stoccati illegalmente 1 6mila metri cubi di vestiti e gomma piuma - a spaventare: anche su questa sostanza si stanno concentrando i monitoraggi. Esclusa al momento l'ammoniaca su cui si concentravano le preoccupazioni."I valori registrati nelle prime ore dell'evento rientrano nella fascia inferiore della casistica riferita agli incendi più importanti avvenuti dal 2017 in Lombardia". E' quanto scrive Arpa Lombardia nella relazione che accompagna i risultati delle analisi effettuate sul primo filtro prelevato dal campionatore ad alto volume, installato immediatamente dopo lo scoppio dell'incendio in corso dal 14 ottobre nel deposito IPB di via Chiasserini a Milano. Durante le prime fasi dell'incendio, il valore della concentrazione totale delle diossine e dei furani (PCDD-DF) risultato pari a 0.5 picogrammi per metrocubo, "a conferma di una parziale alterazione della qualità dell'aria dovuta all'evento in corso". L'andamento di questi inquinanti particolarmente legato alle condizioni meteo che, quella notte, erano favorevoli alla dispersione della colonna di fumo verso l'alto.Per la valutazione del parametro di diossine e furani, Arpa spiega che non è previsto un limite di legge perché le raccomandazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanit fanno riferimento a esposizioni "cronicamente" prolungate nel tempo (un anno e oltre), individuando un valore di riferimento per esposizioni prolungate pari a 0,3 picogrammi per metrocubo. "Ovviamente la situazione espositiva legata all'incendio è completamente diversa, in quanto - scrive l'agenzia regionale per la protezione dell'ambiente - si tratta di evento emergenziale e tipicamente di breve durata". Per quanto riguarda poi le concentrazioni degli IPA, gli idrocarburi policiclici aromatici, rilevate in via Chiasserini - e, in particolare quelle di Benzo(a)pirene, benzo(a)antracene, benzo(b)fluorantene e benzo(j)fluorante - sono risultate "coerenti con i valori che in Milano città vengono misurati nel periodo invernale".L'incendio è in fase di spegnimento, ma i campionamenti sui microinquinanti - garantisce Arpa - rimangono attivi e dureranno almeno fino al termine della fase emergenziale. I risultati delle analisi, che man mano si stanno completando, "sembrano in ogni caso confermare i trend di valori di concentrazione della fascia medio bassa, rispetto ad altri casi analoghi". Sul fronte degli inquinanti "tradizionali" dei casi di incendio, come monossido di carbonio, ammoniaca, acido solfidrico, anidride solforosa, ossidi di azoto, gi nelle prime ore del rogo, le strumentazioni di pronto intervento, a risposta immediata, avevano escluso valori anomali di queste sostanze nell'aria della zona interessata. Inoltre, nei giorni seguenti, le misure si sono estese anche in altri punti della città - fra i quali le stazioni MM1 Lotto, Wagner e Buonarroti - in base alle segnalazioni di forti odori di bruciato da parte dei cittadini. I monitoraggi hanno confermato l'assenza di valori anomali, nonostante il disagio e la presenza di odori sicuramente riferibili all'incendio."L'Arpa sta facendo tutte le rilevazioni del caso e al momento ha informato che non c'è pericolo per la salute. Quindi dobbiamo contribuire a rassicurare i cittadini, non faremmo un buon lavoro angosciandoli". Lo ha detto il governatore della Lombardia Attilio Fontana in relazione all'odore acre che ancora si sente in molte zone di Milano dopo il rogo in un deposito di rifiuti nella periferia nord della città. "Anch'io entrando a Milano ho trovato un cattivo odore, sapere che non una cosa preoccupante mi ha rassicurato" ha detto Fontana, precisando che "comunque teniamo la situazione monitorata".La Procura di Milano ha nominato un proprio consulente, l'ingegnere Massimo Bardazza, per analizzare la dinamica dell'incendio e per capire quali rifiuti erano stati stoccati nel capannone andato a fuoco domenica scorsa alla periferia nord di Milano, con fumi e odori che hanno invaso varie zone della città, e dunque per capire anche quali materiali siano bruciati. La nomina del consulente, che in passato si è occupato anche di analisi sulla strage compiuta da Giuseppe Pellican che fece esplodere una palazzina a Milano uccidendo tre persone, tra cui l'ex compagna, è stata disposta nel fascicolo per incendio colposo coordinato dal pm Donata Costa. Bardazza, tra l'altro, fu incaricato dalla Procura di Como anche per la strage di Erba per ricostruire la dinamica dell'incendio che distrusse l'appartamento della famiglia Castagna. Sul maxi rogo di quattro giorni fa indaga anche la Dda di Milano competente sui traffici illeciti di rifiuti."I roghi di rifiuti a Milano? Una cosa sono i siti di stoccaggio dei rifiuti che 'stranamente' prendono fuoco un'altra sono i roghi tossici incontrollati di rifiuti. Mediamente negli ultimi 3 anni sono bruciaticirca 300 siti di stoccaggio dei rifiuti. Una cosa che prima non accadeva quindi c'è qualcosa che non è più occasionale e su cui si sta investigando". Così il ministro dell'ambiente Sergio Costa, a Repubblica Tv.