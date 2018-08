Avviso per rogo deposito: chiudete porte e finestre ​Incendi, Sos in tutta la Versilia. La Usl: “Non stare all'aperto”

Allarme a Pietrasanta (Lucca) per un incendio nel capannone di una ditta

che tratta materiali edili dove sarebbero presenti dei solventi.

Il Comune raccomanda alla popolazione di allontanarsi dall'area del rogo e chiudere porte e finestre @TgrRai pic.twitter.com/GhfAsVFAyb — Tgr Rai Toscana (@TgrRaiToscana) 3 agosto 2018

"Non sostare in luogo aperto, chiudere porte e finestre e disattivare gli impianti di ricambio d'aria, sconsigliare la raccolta di frutta e ortaggi vincolando comunque eventuale consumo all'accurato lavaggio con acqua corrente potabile".Queste le indicazioni che l'Usl Toscana Nord-ovest ha dato ai Comuni di Pietrasanta, Camaiore, Viareggio, Forte dei Marmi, Seravezza, Stazzema per l'incendio a Pietrasanta in un capannone di materiali edili costituiti principalmente da materiali plastici.