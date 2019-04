Palazzo sgomberato Roma, appartamento in fiamme. Due poliziotti intossicati L'incendio si è sprigionato in un appartamento di un palazzo in un comprensorio. Sono intervenuti i Vigili del Fuoco

di Tiziana Di Giovannandrea Un impetuoso incendio è scoppiato nel pomeriggio in un edificio a Roma, in Via Laurentina al civico 28, nel quartiere Ostiense.Le fiamme si sono sprigionate in un appartamento di una palazzina all'interno di un comprensorio.Non ci sono feriti perché nessuno degli inquilini era in casa ma due poliziotti sono rimasti intossicati a causa del grosso incendio dopo esser saliti nell'abitazione al secondo piano per controllare che fosse vuota.Gli agenti hanno entrambi rifiutato il trasporto in ospedale, medicati sul posto dai sanitari del 118, e non sono in gravi condizioni.Sul posto c'è stato l'immediato l'intervento dei Vigili del Fuoco che hanno domato il rogo.In via precauzionale è stata sgomberata per sicurezza l'intera palazzina fino al termine delle operazioni.