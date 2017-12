Il sindaco De Blasio: tragedia indicibile Brucia un palazzo a New York: dodici morti, anche un bambino E' il peggior incendio da 25 anni: il rogo si è sviluppato in un condominio del Bronx, nella zona accanto allo zoo

Un violento incendio è scoppiato in un condominio del Bronx. Sono rimaste uccise almeno 12 persone, tra le quali un bambino, e lasciato altre quattro persone in condizioni critiche. Si tratta del peggiore disastro di questo tipo avvenuto negli ultimi decenni a New York. L'incendio è scoppiato alle 18.51 di ieri (01.51 di oggi in Italia) in un edificio di 25 piani vicino allo Zoo di Bronx, una Delle principali attrazioni turistiche di New York.Un bambino di un anno è tra le vittime, mentre i volontari della Croce rossa hanno messo in campo una serie di operazioni di salvataggio e un punto di accoglienza nella vicina scuola per aiutare i residenti in una notte particolarmente fredda.I residenti in lacrime hanno raccontato di aver sentito urlare "al fuoco, al fuoco" nell'edificio e c'è stato il panico, con la gente che si accalcava per uscire dal palazzo invaso dal fumo. Il sindaco Bill de Blasio ha parlato di un'"indicibile tragedia" nel mezzo delle vacanze di fine anno, con le famiglie riunite. "Oggi qui nel Bronx ci sono famiglie che sono state divise. E' il peggiore incendio che vediamo in questa città da almeno un quarto di secolo", ha detto il primo cittadino. "Sono triste nel riferire che 12 newyorkesi sono morti, compreso un bambino di un anno", ha continuato. "Ci sono - ha concluso - quattro persone ferite in maniera critica, che lottano per le loro vite, più altri feriti in maniera grave".L'incendio è scoppiato al primo piano e si è rapidamente diffuso. Il capo del dipartimento antincendio Daniel Nigro ha chiarito che i pompieri sono arrivati in tre minuti sul luogo del disastro. Per il funzionario è "troppo presto" per dare giudizi sulle cause dell'incendio.