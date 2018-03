Savona Incendio in casa riposo di Finale Ligure, una vittima Forse origine del rogo una sigaretta. Sul posto i vigili del fuoco

Vigili del fuoco (repertorio Ansa)

Un anziano ospite di una residenza protetta in via della Pineta a Finale Ligure (Savona) è morto in un incendio che è divampato alle 2 della notte scorsa nella sua camera. Le fiamme hanno rapidamente invaso il quarto piano dell'edificio, dove si trovavano 18 persone, rendendone necessaria l'evacuazione.I 16 ospiti e i 2 operatori allontanati dall'edificio, sono rimasti lievemente intossicati. Sono stati portati negli ospedali della provincia per le cure del caso. Sulle cause dell'incendio sono ancora in corso gli accertamenti: secondo le prime ricostruzioni dei vigili del fuoco a dare origine alle fiamme potrebbe essere stata una sigaretta fumata dalla stessa vittima a letto.