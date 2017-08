In corso verifiche dei Vigili del fuoco su stabilità edificio Incendio a Cosenza, identificate le tre vittime Il rogo è stato spento definitivamente solo la notte scorsa. La struttura è rimasta molto danneggiate adalle fiamme. Nell'incendio è andata distrutta La prima stampa del 'De rerum natura iuxta propria principia', 'opera più importante del filosofo Bernardino Telesio







E' stato definitivamente spento solo nella notte il furioso incendio che ha devastato un appartamento nel centro storico di Cosenza. Sono tre le vittime accertate. Si tratta di Antonio Noce, Roberto Golia, suo nipote, e la compagna di questi, Serafina Speranza. Morto anche il cane che viveva con loro. La struttura è rimasta molto danneggiata dalle fiamme. I Vigili del fuoco attendono il via libera della procura per recuperare i corpi dall'appartamento.Sull'incendio la Procura della Repubblica di Cosenza ha avviato un'inchiesta affidata al pm Emanuela Greco. Verifichedei Vigili del fuoco sono in corso sulla stabilità dell'edificio.La prima stampa del 'De rerum natura iuxta propria principia', l'opera più importante del filosofo Bernardino Telesio, andata distrutta, insieme ad altre pergamene antiche, nell'incendio sviluppatosi ieri in un edificio del centro storico di Cosenza in cui sono morte tre persone. Al quarto piano dello stabile, sopra l'appartamento incendiato, era ospitata la biblioteca della famiglia Bilotti Ruggi D'Aragona, che con le proprie donazioni ha consentito l'apertura del Mab, il Museo all'aperto Bilotti.