New York Usa, incendio in edificio 7 piani a Manhattan

WATCH LIVE: Firefighters battling massive 4-alarm fire in Manhattan. https://t.co/u0Q3hHoWuC — ABC News (@ABC) 17 novembre 2017

Un incendio di vaste proporzioni sta divorando un edificio di 7 piani a Manhattan nella zona di Hamilton Heights al numero 565 della 144esima strada ovest, tra Broadway e Asmterdam Avenue.Sono 170 i vigili del fuoco impegnati sul posto per domare l'incendio. Nelle immagini trasmesse dalla reti locali si vedono i vigili del fuoco rovesciare migliaia di litri di acqua dal tetto di un altro edificio su quello accanto in fiamme.Finora non si contano feriti. Le fiamme sono divampate alle 15,14 locali (le 21,14 in Italia).Hamilton Heights è un quartiere che sorge nell'upper west-side di Manhattan che affaccia sull'Hudson, che divide il cuore di New York City dal New Jersey.Testimoni riferiscono che pezzi della facciata dell'edificio si stanno staccando. La polizia ha isolato tutta la zona. Quello in corso è definito in gergo un incendio di "quarto livello", un gradino sotto il massimo che è il quinto.