Pisa, vasto incendio sul monte Serra: Calci evacuata. Vigili: rischiato di perdere due squadre

Un vasto incendio si è sviluppato ieri sera intorno alle 22 sul Monte Serra, nella zona di Calci, nel pisano. Il fuoco, a causa del forte vento che spira sulla Toscana, si è rapidamente esteso e minaccia le abitazioni. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Pisa e varie squadre di volontari. Sono stati richiesti rinforzi ai comandi di Livorno, Pistoia, Lucca, Massa, Firenze e Arezzo. Non è escluso il dolo.Il sindaco di Calci Massimiliano Ghimenti, ha ordinato l'evacuazione delle case minacciate dal vasto incendio. "La popolazione più prossima deve lasciare le abitazioni", ha scritto su Facebook. "Chi vede il fuoco vicino ci contatti immediatamente ed esca di casa", ha avvertito. Le fiamme sono visibili a chilometri di distanza e moltissimi abitanti di Calci si sono riversati in strada. La palestra e il Comune sono stati aperti per ospitare le persone evacuate. Disposta anche l'evacuazione di altre due zone, San Lorenzo e La Torre, per il propagarsi delle fiamme alimentate dal forte vento."Stiamo fronteggiando un incendio di bosco molto grosso e potente e abbiamo rischiato di perdere due squadre nello spegnimento". Lo ha detto, parlando all'emittente tv Canale 50, il comandante dei vigili del fuoco di Pisa, Ugo D'Anna, riferendosi al rogo sviluppatosi sul monte Serra e che sta minacciando il centro abitato di Calci, nel Pisano. "Ora - ha aggiunto - la cosa più importante salvare il Paese. L'origine del rogo? Quasi certamente dolosa". Per le operazioni di spegnimento inviate o gi arrivate squadre in supporto anche dai comandi di Livorno, Pistoia, Massa Carrara, Firenze, Grosseto e Arezzo. Le fiamme sono alimentate dal forte vento.