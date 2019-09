Incendio Sarno Identificati 6 giovani, di cui 5 minorenni. Investigatori: "Raccolti elementi significativi" Potrebbero essere gli autori del rogo di vaste proporzioni divampato nel tardo pomeriggio di venerdì scorso, sul monte 'Saretto' nel Salernitano. La Procura dei Minori valuta le posizioni dei sospettati

Identificati dai Carabinieri sei giovani, di cui cinque minorenni, che potrebbero essere gli autori dell'incendio di vaste proporzioni divampato, nel tardo pomeriggio di venerdì scorso, sul monte 'Saretto' a Sarno, nel Salernitano. Le singole posizioni dei sospettati sono al vaglio del pm Angelo Frattini della procura dei minorenni di Salerno e del sostituto procuratore Anna Chiara Fasano della procura di Nocera Inferiore."Gli elementi allo stato raccolti, derivanti da rilievi tecnici effettuati sul territorio, sequestro di cose pertinenti al reato ed assunzione di informazioni, configurano un quadro indiziario significativo in ordine all'effettivo coinvolgimento del predetto gruppo di giovani nell'origine dell'incendio", riporta una nota del comando provinciale dell'Arma. Gli inquirenti sono al lavoro per stabilire quale possa essere stato il movente e per verificare, nel dettaglio, chi ha partecipato effettivamente all'azione incendiaria, tra chi ha agito e chi, semmai, era solo presente. L'inchiesta è condotta dai carabinieri del Reparto Territoriale di Nocera Inferiore supportati dai carabinieri forestali.