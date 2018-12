Milano, incendio in struttura per anziani: un ferito grave

Un incendio è divampato, nella tarda serata di ieri, all'istituto Palazzolo, una struttura medica per anziani lungodegenti, a Milano. Un paziente sarebbe in gravi condizioni e tutto il reparto è stato evacuato. Secondo quanto riferito stamani dal 118 le persone coinvolte sono state in tutto 18, trasportate una in codice rosso, una ingiallo e 15 in verde. Il ferito più grave è ricoverato all'ospedale di Niguarda.Secondo le prime informazioni il principio d'incendio sarebbe avvenuto all'interno di una stanza, dove si trovava l'uomo che ha subito le ustioni più gravi. A provocare il rogo, probabilmente, una sigaretta lasciata accesa. Il personale dell'ospedale, aiutato dai vigili del fuoco, ha provveduto a liberare il reparto e a portare i pazienti in un un reparto vicino della stessa struttura. Secondo quanto riferito stamani dai carabinieri, che conducono gli accertamenti, l'uomo ricoverato si troverebbe in condizioni gravi ma stabili.