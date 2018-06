ECONOMIA

2018/06/18 11:33

Sotto accusa per frode Per l’inchiesta ‘dieselgate’ fermato in Germania Rupert Stadler, Ad di Audi

Dieselgate, multa da 1 miliardo a VolksWagen. Gruppo: pagheremo Condividi L'amministratore delegato di Audi, Rupert Stadler, è stato fermato dalle autorità tedesche nell'ambito dell'inchiesta sul 'dieselgate', lo scandalo sulla falsificazione delle emissioni di vetture munite di motore diesel.



Lo riferisce la procura tedesca. L'amministratore delegato di Audi, Rupert Stadler, è stato fermato dalle autorità tedesche nell'ambito dell'inchiesta sul 'dieselgate', lo scandalo sulla falsificazione delle emissioni di vetture munite di motore diesel.Lo riferisce la procura tedesca.

Condividi