Un altro incidente ferroviario Piemonte, un altro incidente ferroviario: Eurocity fermo sulla linea del Sempione Dopo lo scontro tra un treno e un tir sulla Torino-Ivrea, un altro incidente ferroviario è avvenuto in Piemonte, sulla linea internazionale del Sempione. Il treno ha urtato un mezzo di cantiere nel Verbano

Condividi

Un altro incidente ferroviario in Piemonte, questa volta sulla linea internazionale del Sempione, nel nord della regione.Il treno Eurocity 34, partito da Milano Centrale e diretto a Ginevra e con a bordo 195 passeggeri, ha urtato un mezzo di cantiere di una ditta esterna, che sta effettuando lavori per conto di Rfi, nel tratto tra Preglia e Varzo, nella provincia del Verbano-Cusio-Ossola. Non ci sono feriti, ma linea è stata interrotta. Per i passeggeri sono stati predisposti dei bus sostitutivi.L'Eurocity dovrà essere trainato alla stazione più vicina da un 'carro soccorso'. La linea non dovrebbe avere registrato danni strutturali e potrebbe essere riaperta nelle prossime ore.